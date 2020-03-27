Прикрыл собой побратима: павшему на Донбассе 21-летнему нацгвардейцу присвоено звание Героя Украины

Украинскому военнослужащему Сергею Михальчуку, погибшему 14 декабря на Донбассе при спасении товарища, посмертно присвоено звание "Герой Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии в Facebook в пятницу, 27 марта. Указ о звании за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге был подписан президентом Владимиром Зеленским 25 марта.

Уточняется, что 21-летний нацгвардеец погиб в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом собрата.

Сергей Михальчук facebook.com/NGUmainpage

Командир 4-й бригады оперативного назначения Иван Миропольский в свою очередь написал, что Михальчук (позывной "Миха") был надежным и целеустремленным.

facebook.com/NGUmainpage

"Тот бой стал для него последним. С первыми прилетами мин на позиции "Миха" получил задание наблюдать и простреливать опасные направления, прессуя пехоту противника. Не колеблясь, без лишних слов и вопросов, начал выполнять боевую задачу, давая возможность группе укрыться в блиндаже.

Следует отметить, что "корректировщики-шахтеры" работали четко: первые мины легли прямо в окоп. Но "Миха" не обращал внимания на взрывы, он был сосредоточен на пехоте противника, которая приготовилась к броску. Прицельным огнем он вдавливал их в землю. Заметив контуженного от разрыва мины собрата, не колеблясь бросился на помощь и закрыл его собой. В этот момент мина разорвалась рядом с ними. "Миха" принял на себя основную часть обломков, благодаря чему его собрат-разведчик остался жив. Меткий огонь его пулемета позволил нашим силам перегруппироваться и отбить очередную попытку противника вытеснить нас из позиций", – вспомнил командир.

facebook.com/NGUmainpage

facebook.com/NGUmainpage

Как писал OBOZREVATEL, поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

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