Известный наемник из Сербии, снайпер террористов "ДНР" Деян "Деки" Берич заявил, что РФ "потеряла Украину" из-за "антироссийской идеологии".

В интервью "Комсомольской правде" Берич назвал Украину дикой и сказал, что несколько последних поколений населения умышленно настраивали против РФ.

"Мне кажется, что и Россия потеряла Украину. В Украине уже выросло три-четыре генерации молодежи, которой привили антироссийскую идеологию. И дали возможность стать дикой. Люди старше 40 лет в Украине эту антирусскую дичь ненавидят, но они не могут сражаться со своей же молодежью", ‒ разразился обвинениями террорист.

При этом он заявил, что Россия сильно помогает Украине экономически, и если это прекратиться, то государство якобы рухнет.

Деян Берич "Новинарня"

"Это забота Европы и США, они довели Украину, они и должны расхлебывать. Запад должен почувствовать тяжесть Украины, повисшей у него на шее. И в этот момент вся его любовь к Киеву закончится. А пока Запад все устраивает, потому что Россия продолжает содержать Украину", ‒ сказал антиукраинский террорист.

Как писал OBOZREVATEL, Берич заявил, что при желании Россия якобы могла бы полностью оккупировать Украину за считанные дни.

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