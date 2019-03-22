|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Россия потеряла Украину": сербский террорист "ДНР" разразился новыми заявлениями

1.6тЧитать материал на украинском

Известный наемник из Сербии, снайпер террористов "ДНР" Деян "Деки" Берич заявил, что РФ "потеряла Украину" из-за "антироссийской идеологии".

В интервью "Комсомольской правде" Берич назвал Украину дикой и сказал, что несколько последних поколений населения умышленно настраивали против РФ.

"Мне кажется, что и Россия потеряла Украину. В Украине уже выросло три-четыре генерации молодежи, которой привили антироссийскую идеологию. И дали возможность стать дикой. Люди старше 40 лет в Украине эту антирусскую дичь ненавидят, но они не могут сражаться со своей же молодежью", ‒ разразился обвинениями террорист.

Новости
ВСУ загнали террористов в угол: в "ДНР" началась паника

При этом он заявил, что Россия сильно помогает Украине экономически, и если это прекратиться, то государство якобы рухнет.

Деян Берич

Деян Берич

"Новинарня"

"Это забота Европы и США, они довели Украину, они и должны расхлебывать. Запад должен почувствовать тяжесть Украины, повисшей у него на шее. И в этот момент вся его любовь к Киеву закончится. А пока Запад все устраивает, потому что Россия продолжает содержать Украину", ‒ сказал антиукраинский террорист.

Как писал OBOZREVATEL, Берич заявил, что при желании Россия якобы могла бы полностью оккупировать Украину за считанные дни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
30
13
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения