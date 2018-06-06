Сенцов готов к смерти и откажется от кормления - адвокат

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы украинца на стадии судебного процесса, передает УНИАН.

"Что касается Сенцова, насколько я узнала ситуацию от Дмитрия Динзе (адвокат политзаключенного. – Ред.), он находится действительно на пределе, все очень плохо, уже все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он полагает, на этой неделе, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении посредством капельницы через нос", – заявила она.

По словам Динзе, врач колонии сказал адвокату режиссера, что не даст "человеку умереть здесь".

"Сенцов к этому готов. Готов к смерти, я имею в виду. Не к принудительному кормлению, он будет от него отказываться", – передала она его слова.

Динзе добавила, что Сенцов выполняет то, "о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки".

"Я буду голодать до смерти", – процитировала политзаключенного адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

По словам сестры украинца, ему ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки. 4 июня с ним удалось встретиться адвокату Дмитрию Динзе, который позже рассказал о его состоянии.