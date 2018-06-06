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Сенцов готов к смерти и откажется от кормления - адвокат

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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы украинца на стадии судебного процесса, передает УНИАН.

"Что касается Сенцова, насколько я узнала ситуацию от Дмитрия Динзе (адвокат политзаключенного. – Ред.), он находится действительно на пределе, все очень плохо, уже все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он полагает, на этой неделе, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении посредством капельницы через нос", – заявила она.

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По словам Динзе, врач колонии сказал адвокату режиссера, что не даст "человеку умереть здесь".

"Сенцов к этому готов. Готов к смерти, я имею в виду. Не к принудительному кормлению, он будет от него отказываться", – передала она его слова.

Динзе добавила, что Сенцов выполняет то, "о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки".

"Я буду голодать до смерти", – процитировала политзаключенного адвокат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

По словам сестры украинца, ему ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки. 4 июня с ним удалось встретиться адвокату Дмитрию Динзе, который позже рассказал о его состоянии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтДело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Де жа вю. Что то похожее было пару лет назад. Сидела себе Надя в застенках ФСБ, голодала несколько месяцев, а потом была передана Украине. Героя из нее лепили, похлеще Сенцова. И где она сейчас, та хероиня? Где та биомасса, которая за Надю жопу рвала? Рвет теперь за Сенцова?
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Avramenko Viktor
Avramenko Viktor
Pavlov ты ублюдок. Надя, это твой кумир. (Поправилась за время типа голодовки) Сенцов- уважение. А ты мразь Дырявая мразь
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