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25 мая • обновлено в 18:28
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Секс-скандал в Кагарлыке: глава полиции Киевщины отреагировал на изнасилование

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Подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в Facebook. По его словам, за время работы в полиции подозреваемые не сделали ничего существенного: не раскрыли ни одного резонансного дела и не задержали ни одного опасного преступника. Также он добавил, что один из них уже имел дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном должностном соответствии.

"Именно они, просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности.

Откровенно – стыдно и мерзко! Отделяйте этих "отбросов" от Национальной полиции Украины, они не стоят того, чтоб их даже отождествляли с ней", – заявил Небитов.

Глава полиции Киевщины отреагировал на секс-скандал в Кагарлыке

Глава полиции Киевщины отреагировал на секс-скандал в Кагарлыке

Государственное бюро расследований

Он также отметил, что подозреваемые будут содержаться в изоляторе временного содержания, а ряд полицейских будет притянут к уголовной и дисциплинарной ответственности.

"Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей. Несмотря ни на что, мы обязаны продолжать "чистить" систему от подобных "негодяев", клеймить их и показывать всем, что правонарушитель обязательно предстанет перед Законом", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Украина Киев
Тег
секс скандал
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