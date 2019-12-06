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6 декабря • обновлено в 16:53
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СБУ устроила обыски на Ровенской таможне: первые детали

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Служба Безопасности Украины в пятницу, 6 декабря, проводит обыск на Ровненской таможне.

Об этом сообщили на странице UA: Ровно в Facebook. Обыск проходит в административных помещениях, уточнила пресс-секретарь УСБУ в области Инна Илючок.

По ее словам, основанием служит уголовное производство, открытое по материалам СБУ Государственным бюро расследований. Речь идет о статье 364 Уголовного Кодекса Украины "Злоупотребление властью и служебным положением".

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