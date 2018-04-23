СБУ пришла с обысками на предприятие "друга Путина" в Запорожье

Утром 23 апреля сотрудники Службы безопасности Украины начали следственные действия на заводе "Мотор Сич".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил местный сайт 061. По информации издания, на территории предприятия работают сотрудники киевского управления СБУ.

Отмечается, что правоохранители нагрянули с обысками в три отдела "Мотора".

Информацию об обысках также подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии ", – заявила она, добавив что обыски проводят правоохранители из столицы.

Позже в спецслужбе пояснили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии на основании определения суда.

"В настоящее время походят следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии)", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

По словам работников предприятия, сотрудники СБУ, прибывшие из Киева, одновременно зашли в заводоуправление предприятиz, "Мотор-банк", а также вошли в производственный корпус, якобы перепрыгнув через турникеты на главной проходной, в результате чего произошли потасовки с заводской охраной.

На данный момент люди в камуфляже и с закрытыми лицами находятся внутри и возле здания, где располагается управление по закупке материалов и агрегатов, а также в отделе ценных бумаг предприятия. Комментариев журналистам они не дают.

Напомним, в июле 2017 года на заводе "Мотор Сич" в Запорожье уже проводились обыски после того, как там была выявлена преступная схема растраты средств с последующим их присвоением.

Как известно, "Мотор Сич" принадлежит нардепу нескольких созывов, члену парламентской фракции "Воля народа" Вячеславу Богуслаеву.

В июле 2016 года он был замечен в компании президента России Владимира Путина во время его посещения Спасо-Преображенского собора на острове Валаам на Ладожском озере.

В ноябре 2016 года Богуслаева уличили в сотрудничестве с ФСБ.