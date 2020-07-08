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СБУ показала видео задержания агента ФСБ на Луганщине

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,0 т.
СБУ задержала террориста при попытке диверсии

СБУ задержала террориста при попытке диверсии. Сайт СБУ

В сети появилось видео задержания террориста "ЛНР", которого завербовала ФСБ для совершения теракта на Луганщине.

Кадры обнародовали на официальном сайте Службы безопасности Украины. В сообщении отметили, что вражеского агента удалось поймать в районе проведения ООС контрразведчикам СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным спецслужбы, завербованный гражданин Украины является уроженцем временно оккупированного города Ровеньки Луганской области. Оттуда с оружием его отправили на свободную территорию Украины для совершения масштабной диверсии.

В спецоперации принимали участие контрразведчики СБУ и бойцы ЦСО "А"

В спецоперации принимали участие контрразведчики СБУ и бойцы ЦСО "А" Сайт СБУ

У злоумышленника украинское гражданство

У злоумышленника украинское гражданство Сайт СБУ

Задержанный оказался террористом "ЛНР"

Задержанный оказался террористом "ЛНР" Сайт СБУ

Кроме того, стало известно, что с 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

Диверсант задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 110, 258-3 УК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Задержание диверсанта ФСБ

Задержание диверсанта ФСБ Сайт СБУ

Террорист имел при себе две РПГ-22

Террорист имел при себе две РПГ-22 Сайт СБУ

Резервуары, которые собирался взорвать террорист

Резервуары, которые собирался взорвать террорист Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • диверсант ФСБ был задержан в Северодонецке 7 июля с двумя РПГ-22.

  • Ими он собирался подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" емкостью 3500 т, что могло привести к экологической катастрофе и большим человеческим жертвам.

УкраинаСеверодонецкНовости ЛНРСлужба безопасности Украины
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