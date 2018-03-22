Савченко задержали прямо в Раде

Внефракционного нардепа Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

Так, после голосования в зале парламента за снятие с нее неприкосновенности и арест она вышла на улицу, где ее окружили ее сторонники и жуорналисты.

Савченко отказалась от любых комментариев.

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После этого она вернулась в здание Рады, где сотрудник СБУ вручил ей подозрение.

"На основании постановления Верховной Рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны депутатской неприкосновенности, предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украины, задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ, а также ч. 1 ст. 258 со значком 3 УК. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица. Здесь ваши права и обязанности. Предлагаю Вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания, а также применения к Вам мер, предусмотренных законодательством Украины", - говорится в тексте подозрения, зачитанном Савченко следователем СБУ.

"Мы пешком пройдемся?" - спросила она у следователя, на что он ответил, что ее увезут на авто.

"Лучше – пешком", - заявила нардеп. Следователь согласился и они вышли из здания и направились в СБУ.

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Савченко добровольно вошла в здание СБУ и покинула всех сопровождавших ее журналистов на улице.

Шла она к зданию спецслужбы в сопровождении своих сторонников, которые пели гимн Украины, и журналистов.

"Власть приняла свое решение. Дальше, решение за вами. Это все, что я могу сказать. До свидания", - все, что она сказала журналистам.

При этом, как сообщает NewsOne, адвокат Савченко уже попал к ней в здание СБУ.

"Адвоката только что пустили. Он зашел в средину. Что там происходит мы не знаем. Мы ожидаем какой-то новой информации. Мы не знаем, что будет дальше. У нас нет никакой дополнительной информации. Ждем адвоката. Пока остаемся здесь", - сказала журналистам помощница Савченко Татьяна Проторченко.

При этом через некоторое время к СБУ пришла и мама депутата – Надежда Ивановна. Ее ранее сама Савченко отправила домой отдыхать.

Напомним, народные депутаты дали согласие на привлечение ее к ответственности, задержание и арест. Данные постановления Генпрокуратуры поддержали 291, 277 и 268 нардепов соответственно.