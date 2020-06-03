Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу об обвинении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблениях властью с оборонным заказом в 2017 году, в результате чего государству нанесен ущерб в 17,44 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.

"Установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали именно ему и его близким лицам, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", – говорится в сообщении.

Олег Гладковский

По версии следствия, Гладковский включил в государственный оборонный заказ за счет бюджетных денег закупку грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "АК "Богдан Моторс".

В САП отметили, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирования цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра. Как следствие, фирме незаконно переплатили 17, 44 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Задержание експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, заявил его адвокат Руслан Волынец.

САП и НАБУ заявили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!