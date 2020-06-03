Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу об обвинении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблениях властью с оборонным заказом в 2017 году, в результате чего государству нанесен ущерб в 17,44 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.
"Установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали именно ему и его близким лицам, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", – говорится в сообщении.
Олег Гладковский
По версии следствия, Гладковский включил в государственный оборонный заказ за счет бюджетных денег закупку грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "АК "Богдан Моторс".
В САП отметили, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирования цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра. Как следствие, фирме незаконно переплатили 17, 44 млн гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019 го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
В тот же день, 17 октября, Олег Гладковский объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытку покинуть Украину" не может быть и речи.
Задержание експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, заявил его адвокат Руслан Волынец.
САП и НАБУ заявили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.
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