САП закрыла уголовное производство в отношении "взяточника" Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского по делу "черной кассы" Партии регионов.

Выяснилось, что соответствующее решение было принято еще 27 декабря прошлого года. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ответ НАБУ.

"Сообщаем, что уголовное производство от 30.05.2016 года закрыто на основании ст. 284 УПК", – говорится в документе.

Михаил Охендовский Главное

Отмечается, что дело закрыли по поручению процессуального руководителя в производстве и в связи с завершением сроков его досудебного расследования.

Решение было принято через год после того как суд возобновил следствие, которое остановила САП.

Ответ НАБУ РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского признали потерпевшим по делу о привлечении его к ответственности детективами НАБУ.

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