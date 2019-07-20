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Самая успешная за время войны: волонтер сообщил о масштабной операции ВСУ на Донбассе

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Одно из подразделений Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, подчеркнув, что детальной информации о случившемся пока немного.

Известно, что ВСУ выявили скопление боевой техники и живой силы террористов "Л/ДНР" и "провели операцию на упреждение".

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

"Техники потеряно много, очень много. И не просто техники, а именно боевой военной техники", – уточнил волонтер.

По его данным, украинская разведка выяснила, что террористы планировали "поздравить" ВСУ с пятилетием освобождения одного из населенных пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории".

"Кроме этого, в этом районе сегодня вечером [20 июля] позиции бригады подверглись обстрелам из Минометов 82-го и 120-го калибра", – добавил Мысягин.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, перед парламентскими выборами в Украины террористы "ДНР" устроили панику, утверждая, что ВСУ якобы готовят на Донбассе наступление.

Накануне в зоне ООС погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Livesey David
Livesey David
Очередная фейсбук-перемога.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Похоже несолько десятков новых дохлых укропов прибудет в Куыв.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Масленко Валентин, наркоман херов, ихтамнетов иди считай лучше, в отличие от укропов их то хоронят как собак с номерками вместо имени...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Сало Уронили! Помоям Сало!
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