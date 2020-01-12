Не знает о своем задержании: OBOZREVATEL пообщался с подозреваемым в убийстве Амины Окуевой

Один из членов "группы киллеров", которые якобы причастны к убийству Амины Окуевой, не знает о своем "задержании".

OBOZREVATEL пообщался с ним и выяснил подробности громкого задержания.

12 января полиция задержала подозреваемых в расстреле добровольца, которое произошло в октябре 2017-го в селе Глеваха Киевской области. Глава Нацполиции Игорь Клименко опубликовал фото "задержанных". Но они это опровергли. Например, Сергей В. – на первом же снимке, который обнародовала Нацполиция, он лежит лицом в пол.

"Задержанный" Сергей В.

Сергей — директор одного из бойцовских клубов Киева. Он - тренер по восточным единоборствам, занимается с детьми. "Я сам в шоке, – сказал OBOZREVATEL Сергей. – Действительно, нас задерживали. Но дело было сфабриковано на 100%, чему есть доказательства и именно по этой причине суд всех отпустил. То, что произошло сегодня, я даже не знаю как комментировать. У меня нет слов", – сказал нам Сергей.

Он, по версии следствия, был координатором группы, специализирующейся на преступлениях. Другие фигуранты дела якобы тоже связаны с бойцовским клубом. С официальной странички спортивной организации мы узнали, что здесь есть секции по боксу и кикбоксингу. А члены клуба принимали участие в съемках сериала "Слуга народа-2".

На счету банды, уверяют в полиции, как минимум два убийства — 10 января 2019-го в Святопетровском Киевской области тремя ножевыми ранениями в спину был убит начальник отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павел Миленький. А в 2016-ом в селе Крушинка киллеры на белой "Газели" расстреляли директора фирмы CAPAROL Павла Зможного.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, выйти на след подозреваемого удалось по ДНК задержанного. Оно совпало с ДНК на оставленной на месте убийства Амины Окуевой оружии.

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