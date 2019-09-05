"С такими ведут себя жестко!" Стало известно об угрозе жизни Цемаха

Прокурор по делу бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха Олег Пересада заявил об угрозе жизни подозреваемого.

Об этом он сказал после решения Апелляционного суда отпустить его из-под стражи, передает ТСН.

"Это мое мнение, может быть угроза. Поскольку очень много внимания господину Цемаху уделяется особенно в контексте расследования сбития самолета малайзийских авиалиний. Как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. Мы понимаем, что наш северный сосед довольно жестко ведет себя с такими лицами", — отметил прокурор.

Владимир Цемах FB Алены Луньковой

Также он добавил, что Цемах не будет носить электронный браслет, а потому отследить его перемещение будет трудно.

По словам Пересады, террорист подозревается в двух преступлениях — это участие в деятельности террористических организации и организация теракта, в результате которого погибли украинские военные.

На вопрос о том, допросили ли Цемаха международные следователи, прокурор четкого ответа не дал: "Я не могу этого отрицать, как и подтверждать". Есть ли подозреваемый в списках на обмен, прокурор также не ответил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цемах как экс-начальник ПВО террористов является ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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