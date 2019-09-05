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5 сентября • обновлено в 13:41
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"С такими ведут себя жестко!" Стало известно об угрозе жизни Цемаха

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Прокурор по делу бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха Олег Пересада заявил об угрозе жизни подозреваемого.

Об этом он сказал после решения Апелляционного суда отпустить его из-под стражи, передает ТСН.

"Это мое мнение, может быть угроза. Поскольку очень много внимания господину Цемаху уделяется особенно в контексте расследования сбития самолета малайзийских авиалиний. Как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. Мы понимаем, что наш северный сосед довольно жестко ведет себя с такими лицами", — отметил прокурор.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

FB Алены Луньковой

Также он добавил, что Цемах не будет носить электронный браслет, а потому отследить его перемещение будет трудно.

По словам Пересады, террорист подозревается в двух преступлениях — это участие в деятельности террористических организации и организация теракта, в результате которого погибли украинские военные.

На вопрос о том, допросили ли Цемаха международные следователи, прокурор четкого ответа не дал: "Я не могу этого отрицать, как и подтверждать". Есть ли подозреваемый в списках на обмен, прокурор также не ответил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Цемах как экс-начальник ПВО террористов является ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
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Комментарии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Решение, может, и правильное с точки зрения закона (если нет оснований для содержания под стражей, нужно отпускать), но крайне неоднозначное в смысле возможных последствий. Представьте себе (не дай Бог, конечно!), что Цемах, оказавшись на свободе, вдруг гибнет. Украина тут же обвинит российские спецслужбы, а Россия - украинские. Обе страны будут утверждать, что смерть была выгодна для противоположной стороны, и доказать или опровергнуть это будет крайне сложно. В результате ситуация вокруг "Боинга" не разрядится, а обострится и станет лишь более запутанной. Мне кажется, нужно было либо предъявлять Цемаху обвинение и пытаться идти с ним в суд, либо освобождать его подчистую, за недостаточностью улик, и отпускать из страны на все четыре стороны, без каких-либо обязательств. Третий вариант - не снимать обвинения, но включить в список обмена. На мой взгляд, любое из перечисленных мной решений было бы более правильным.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
он уже сбежал! зеленский с оборотнями в погонах и мантиях рулит
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
цемах говорят уже сбежал
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