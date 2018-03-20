С одним условием: Савченко призналась, что взорвала бы Раду

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранату, если бы там были невинные люди.

"Никогда в жизни не допускала и даже мысли не допущу, что Раду можно подорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана. Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была, хоть одна невинная душа", - сказала Савченко на брифинге 20 марта.

По ее словам, когда нардепы узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".

Напомним, также Савченко заявила что Банковая собиралась ее ликвидировать, а некоторые нардепы якобы советовали ей запустить в Раду газ.