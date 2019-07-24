Рябошапке пророчат место генпрокурора у Зеленского: он впервые отреагировал

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка оценивает свои шансы стать генеральным прокурором в 50%.

Об этом он сказал на брифинге, передают "Українськi Новини". "Оцениваю на 50% шансы. Либо стану, либо нет", - сказал он.

По его словам, он поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского назначить его генпрокурором. Рябошапка добавил, что говорил с ним на эту тему несколько раз.

В случае назначения генпрокурором замглавы ОП планирует в первую очередь провести кадровую ротацию в руководстве.

Руслан Рябошапка Новинарня

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня Зеленский заявил, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

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