Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Русские – вы наши братья!" Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш на росТВ

7.5т Читать материал на украинском

Экс-участник АТО Александр Мединский появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он набросился на украинского эксперта Вадима Трюхана и обвинил в разжигании войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Мединский

Александр Мединский

Скриншот видео

"Как мне к вам обращаться? Как к оппоненту или как к заробитчанину? Вы говорите, что мы воюем с Россией. Но скажите мне, пожалуйста, это реально, чтобы воюющая страна отправлялась на ток-шоу? Я приехал с гостинцем для вас – это земля из украинских котлов! Мне передали киборги, побратимы. Целуй украинскую землю, целуй! Становись на колени перед украинским народом! Ты патриот?! А деньги на АТО ты платишь?!" – истерично начал кричать Мединский.

Новости
"Чудовище, пропил честь офицера": СБУ обнародовала скандальные факты о беглом Прозорове

После этого он резко сменил риторику и начал сыпать оскорблениями в адрес родной страны. Так, он заявил, что Украина якобы страдает комплексом неполноценности, а затем и вовсе назвал россиян "братским" народом".

"Друзья, россияне, русские! Вы наши братья, мы один народ. Украина вам не враг, и мы с вами не воюем! Вот такие люди – это наши враги, которые разжигают войну между нами, партия войны", – выкрикнул он, показывая на Трюхана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агрессора. Коллаборационист работал в центральном аппарате СБУ и с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО.

Во время пресс-конференции, организованной кремлевскими пропагандистами, он озвучил ряд циничных фейков о защитниках Украины. В частности заявил, что на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
Тег
АТО
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
105
13
Смешно
7
Интересно
7
Печально
34
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
будь ти проклятий перевертень.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Порохович Андрей
Порохович Андрей
Всё правильно сказал.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А тепер нехай спробує повернутися в Україну. Навряд АТОшники зможуть йому це пробачити...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 4 ответов | показать все
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Blashchuk Oleh, а ты всё за кого то прячешься ! Самому ссыкотно к воину подойти! Или ты думаешь ,что на передовой не знают с кем воюют?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
Blashchuk Oleh, ты когда олехом стал чертило в 2014 году?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel