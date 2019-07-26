"Русские – вы наши братья!" Экс-участник АТО устроил антиукраинский демарш на росТВ

Экс-участник АТО Александр Мединский появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он набросился на украинского эксперта Вадима Трюхана и обвинил в разжигании войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Мединский Скриншот видео

"Как мне к вам обращаться? Как к оппоненту или как к заробитчанину? Вы говорите, что мы воюем с Россией. Но скажите мне, пожалуйста, это реально, чтобы воюющая страна отправлялась на ток-шоу? Я приехал с гостинцем для вас – это земля из украинских котлов! Мне передали киборги, побратимы. Целуй украинскую землю, целуй! Становись на колени перед украинским народом! Ты патриот?! А деньги на АТО ты платишь?!" – истерично начал кричать Мединский.

После этого он резко сменил риторику и начал сыпать оскорблениями в адрес родной страны. Так, он заявил, что Украина якобы страдает комплексом неполноценности, а затем и вовсе назвал россиян "братским" народом".

"Друзья, россияне, русские! Вы наши братья, мы один народ. Украина вам не враг, и мы с вами не воюем! Вот такие люди – это наши враги, которые разжигают войну между нами, партия войны", – выкрикнул он, показывая на Трюхана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агрессора. Коллаборационист работал в центральном аппарате СБУ и с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО.

Во время пресс-конференции, организованной кремлевскими пропагандистами, он озвучил ряд циничных фейков о защитниках Украины. В частности заявил, что на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме.

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