Россия возвращает Украине корабли: выяснилось место назначения

Захваченные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы.

Как передают российские ресурсы, корабли будут отбуксированы на якорную стоянку, а уже затем сопровождены в порт. Передача состоится примерно в 96,5 км (60 милях) от Одессы.

Корабли ВМС Украины, вышедшие из Керчи, состоянием на 13:00 уже прошли под арками Крымского моста в сопровождении российских буксиров.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сеть попали фото и видео захваченных кораблей, которые РФ планирует вернуть Украину. Встречать корабли выдвинулись украинские судна "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака".

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