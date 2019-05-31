Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит

Российские оккупационные войска приводят в готовность на линии столкновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем ежедневном отчете. "Противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой. Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", – сообщает разведка.

При этом отмечается, что террористы активно проводят учения с запрещенным минскими соглашениями вооружением и усиливаются на передовой тяжелой техникой.

Война на Донбассе "Корреспондент"

К примеру, оккупационное командование активизировало подготовку артиллерийских, минометных и танковых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". С 27 мая на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в т.ч. с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты в нарушение Минских соглашений разместили на Донбассе десятки единиц тяжелой военной техники.

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