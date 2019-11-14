Россия отработала бомбардировку Одессы: карты

Авиация России во время учений отрабатывала бомбардировку Одессы. Всего в 60 км от города самолеты изменили курс и направились на Босфор.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает Inforesist. В полете участвовали бомбардировщики Ту-22.

"Я видел, как во время российских учений бомбардировщики Ту-22 отрабатывали бомбардировку Одессы. В 60 километрах от города повернули на юг и пошли на Босфор", – заявил Воронченко.

Он также заявил за последние годы Россия нарастила силы в оккупированном Крыму.

Россия отработала бомбардировку Одессы Inforesist

Россия отработала бомбардировку Одессы Inforesist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин после завершения активной фазы войны на Донбассе возьмется за юг Украины.

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