Во время слушаний в Европейском суде по правам человека относительно ситуации в оккупированном Крыму Россия оскандалилась очередным фейком об Украине. Представители страны-агрессора заявили, что на момент аннексии полуострова Украина якобы управлялась "фашистскими" силами и Западом.

Как сообщает "Европейская правда", этому посвятили часть своих выступлений уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин и британский юрист Михаэль Свейнстон, руководитель группы юристов, готовивших позиции России. В частности, Галперин несколько раз подчеркнул, что после Революции Достоинства власть в Украине якобы получили "фашисты".

"Руководящие должности в государстве перешли к неофашистской партии "Свобода", в том числе руководство правоохранительными органами, и партии "Правый сектор", – нагло солгал он.

В свою очередь Свейнстон настаивал на том, что политика Украины по Крыму после его незаконной аннексии, которую он назвал "присоединением", якобы формировалась внешними силами.

Кроме того, значительную часть своего выступления британский юрист посвятил рассказу о том, как западные правительства – преимущественно США, но также упоминались Великобритания и Нидерланды – через правительственные и неправительственные фонды оказывали помощь украинским общественным организациям, которые занимаются вопросами Крыма.

Пропаганда России о фашистах "Хвиля"

Основное внимание было уделено Украинскому Хельсинкскому союзу по правам человека (УХСПЧ) и его руководителю Аркадию Бущенко, а также Марии Томак, "которую продвигала Харьковская правозащитная группа". Перечислив многочисленные правозащитные проекты с зарубежным финансированием, которые они выполняли, защитник оккупантов Крыма также провел аналогию с помощью Запада в Грузии и сделал вывод, что события в Украине в 2014 году якобы были инспирированы извне.

Поскольку на нынешнем этапе суд только заслушивает стороны, он не реагировал на аргументы страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зампред комитета нелегитимной Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов написал письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с требованием исключить Эстонию из организации.

Поводом для такой реакции российского депутата стало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре. Чернышов увидел в словах главы эстонского государства признаки возрождения фашизма и геноцида русскоговорящего населения.

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