"Россия готовится наступать": Турчинов прибыл на линию фронта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил на самой линии фронта под Горловкой.

В частности, он провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденне, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск "наши воины не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

Напомним, накануне Турчинов назвал дату, когда Россия может пойти большой войной на Украину.