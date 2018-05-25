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"Россия готовится наступать": Турчинов прибыл на линию фронта

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил на самой линии фронта под Горловкой.

В частности, он провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

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Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденне, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск "наши воины не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

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Напомним, накануне Турчинов назвал дату, когда Россия может пойти большой войной на Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот беда. Укровермахт постоянно не скрываясь, докладывает о своём продвижении вперёд, но РФ, войск которой на Украине никто не видел, всё-время готовится к нападению. Может тупчинов всё никак обратки дождаться не может?
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