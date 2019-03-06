Россия подготовила атаку на Украину: тревожное заявление Генштаба

Российские войска могут напасть на Украину на трех из четырех возможных направлений.

Российская сторона уже завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает "Интерфакс-Украина".

"В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения", — сказал он.

При этом Муженко подчеркнул, что украинским Вооруженным силам "есть, кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

"Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса спецопераций для подрыва оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведения ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу", — отметил начальник Генштаба.

Он уточнил, что в 2019 году Украина в два раза увеличит состав новой техники в сравнении с предыдущими годами.

"Речь идет, прежде всего, об обновлении и принятии на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизованных ракет к ним, укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и морской пехоты", — рассказал Муженко.

Виктор Муженко Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый член Совета Федерации России от аннексированного Крыма Сергей Цеков заявил, что пророссийский бунт в Украине должен произойти через несколько лет.

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