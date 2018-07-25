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Российское дело против Гриценко: политик ответил Путину

19.6тЧитать новость на украинском

Следственный комитет РФ возбудил еще одно дело против экс-министра обороны Украины, лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

Как сообщается на сайте ведомства, политика обвиняют в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.

В Следкоме заявили, что 16 июля 2014 года Гриценко в эфире украинского телевидения выступил "с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов".

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"По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", – сказано в сообщении.

Как известно, российская сторона возбудила дело против Гриценко по аналогичной статье еще в 2017 году.

Тогда в СК РФ заявили, что политик публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Отмечается, что теперь уголовные дела против Гриценко объединили в одно производство. Ему заочно предъявлено обвинение.

Информацию об этом сам политик прокомментировал в Facebook, обратившись к главе РФ Владимиру Путину.

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"Первое - именно так "наши деды воевали", отражая вероломное нападение фашистских оккупантов - верно, гражданин Путин? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу врага тоже дела повозбуждаете? Ну-ну. И второе - во всем мире террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит исподтишка химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне. О них, безбашенных и безжалостных, не забудьте!" - написал он.

Бывший нардеп Егор Фирсов заявил, что Следком РФ возбуждает уголовные дела против тех украинских политиков, с которыми российские власти не смогут договориться. Из них лепят радикалов, чтоб на выборах 2019 года за них не проголосовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко пояснил, почему не пошел на фронт.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Анатолий ГриценкоВладимир Путин
Место
Украина
Объект
Следственный комитет Российской Федерации
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На эту сволочь, вора и предателя Гриценка, дело можно возбуждать практически в любой стране. А вот на паРаше - ему впору выносить благодарность и выдать порцию "Новичка" - шоб эта сука не рассказала лишнего!
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Київський Ігор
Київський Ігор
Мокшанські свинособаки «дєла возбуждають» бо на баб вже не возбуждаються. Їхніх баб доводиться негритосам і азіатам драть, а шо робить?
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Tinin Alex
Tinin Alex
Каккому Путину оветил?? Ёбнутый ОБОЗ уже слово Путин во все дырки суёт... Чтоб в поиске его читали... Потому что если вставить Алкаш Порошенко то будет пара просмотров , и то из-за слова - алкаш........ И ГДЕ БЛЯ ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ДНЯ???................В Германии начались работы по укладке труб в рамках строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, в ночь на 25 июля судно-трубоукладчик начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.
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