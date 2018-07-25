Российское дело против Гриценко: политик ответил Путину

Следственный комитет РФ возбудил еще одно дело против экс-министра обороны Украины, лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.
Как сообщается на сайте ведомства, политика обвиняют в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.
В Следкоме заявили, что 16 июля 2014 года Гриценко в эфире украинского телевидения выступил "с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов".
"По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", – сказано в сообщении.
Как известно, российская сторона возбудила дело против Гриценко по аналогичной статье еще в 2017 году.
Тогда в СК РФ заявили, что политик публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Отмечается, что теперь уголовные дела против Гриценко объединили в одно производство. Ему заочно предъявлено обвинение.
Информацию об этом сам политик прокомментировал в Facebook, обратившись к главе РФ Владимиру Путину.
"Первое - именно так "наши деды воевали", отражая вероломное нападение фашистских оккупантов - верно, гражданин Путин? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу врага тоже дела повозбуждаете? Ну-ну. И второе - во всем мире террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит исподтишка химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне. О них, безбашенных и безжалостных, не забудьте!" - написал он.
Бывший нардеп Егор Фирсов заявил, что Следком РФ возбуждает уголовные дела против тех украинских политиков, с которыми российские власти не смогут договориться. Из них лепят радикалов, чтоб на выборах 2019 года за них не проголосовали.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко пояснил, почему не пошел на фронт.
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