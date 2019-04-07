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Российский фрегат устроил стрельбу в Черном море

1.9тЧитать материал на украинском

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" устроил стрельбу в акватории Черного моря в рамках учений.

Экипаж отработал артиллерийские стрельбы, сообщает "Крим.Реалии", ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулевая.

По его словам, военнослужащие "сдали вторую курсовую задачу "Плавание и ведения боя одиночным кораблем".

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"В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по назначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитных ракет и высокоточного оружия по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Фрегат

Иллюстрация. Фрегат "Адмирал Григорович"

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля комплекс украинских крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря во время испытаний.

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Теги
РоссияЧерное море
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Учения как учения. Они для того и нужны. Это вам не украинский "флот" пригодный лишь для того что бы черноморскую тюльку пугать!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Хоть вышивата посмотрит, как фрегат выглядит
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