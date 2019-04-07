Российский фрегат устроил стрельбу в Черном море

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" устроил стрельбу в акватории Черного моря в рамках учений.

Экипаж отработал артиллерийские стрельбы, сообщает "Крим.Реалии", ссылаясь на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулевая.

По его словам, военнослужащие "сдали вторую курсовую задачу "Плавание и ведения боя одиночным кораблем".

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"В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по назначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитных ракет и высокоточного оружия по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Фрегат "Адмирал Григорович" КП

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля комплекс украинских крылатых ракет для поражения морских и береговых целей "Нептун", преодолев расстояние более 250 км, успешно поразил цель в акватории Черного моря во время испытаний.

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