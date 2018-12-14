Российских ''троллей'' уличили во вмешательстве в украинские выборы: что известно

Российские спецслужбы в открытую используют социальные сети Facebook и Twitter для дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Соответствующие действия зафиксировали сотрудники Службы безопасности Украины, установив источник, передает пресс-центр ведомства.

"К реализации этого механизма привлекается ООО "Агентство Интернет Исследований" ("фабрика троллей". - Ред), которое, по полученным от партнеров данными и собственной информации СБУ, причастно к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательству в избирательные процессы многих демократических стран мира", – сказано в сообщении.

В СБУ выяснили, что накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году "фабрика троллей" начала предлагать украинцам якобы от коммерчески заинтересованных лиц предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов в соцсетях за денежное вознаграждение. В качестве причины называют распространение таргетинговой рекламы и продвижение коммерческих интересов.

"фабрика троллей" иллюстрация

"На самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинский в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве", – пояснили в СБУ.

В ведомстве предостерегли украинцев быть внимательными. В случае получения от неизвестных людей таких предложений, а также выявления фактов размещения в соцсетях публикаций, в которых будут содержаться признаки совершения преступлений, сообщать на горячую линию СБУ.

"Кроме того обращаем внимание, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдепартамент США предупредил, что Россия на высоком уровне вмешивается в президентские выборы в Украине.