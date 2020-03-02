Российские войска атаковали ВСУ на Донбассе: в кровавом бою много раненых

Пятеро украинских воинов получили ранения, еще двое – боевое поражение во время столкновений с террористами "Л/ДНР" на Донбассе 1 марта.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Пески – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Авдеевка – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно:

вблизи Луганского – со станкового противотанкового гранатометаю

в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским – с 120-мм минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о троих раненых. Также в ОС сообщили, что еще три человека получили боевые травмы во время боевых действий на Донбассе

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