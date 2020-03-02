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2 марта • обновлено в 08:14
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Российские войска атаковали ВСУ на Донбассе: в кровавом бою много раненых

1.5т
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Пятеро украинских воинов получили ранения, еще двое – боевое поражение во время столкновений с террористами "Л/ДНР" на Донбассе 1 марта.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи населенного пункта Пески – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Авдеевка – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • рядом с Марьинкой – со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Тарамчука – с автоматических станковых гранатометов.

Российские войска атаковали ВСУ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно:

  • вблизи Луганского – со станкового противотанкового гранатометаю

  • в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса;

  • неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Новотошковским – с 120-мм минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о троих раненых. Также в ОС сообщили, что еще три человека получили боевые травмы во время боевых действий на Донбассе

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне позорных потерь ВСУ ,надо срочно ООС и Штепану дырявому придумать перемогу,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пачками ган-дошат ВСУшных алка-шей.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5 украинских военных получили ранения, ещё двое получили "боевое поражение" - наступили на грабли, упали рылом в лужу, им выстрелили солью в жoпу местные, а водка и нapкотики оказались палеными
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