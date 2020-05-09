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9 мая • обновлено в 19:37
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Российские военные 9 мая подло ударили по ВСУ и нарвались на ответ

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В субботу, 9 мая, на войне на Донбассе российские оккупанты 7 раз нарушили режим тишины, но никто из украинских военнослужащих в результате боев не пострадал.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

Бои прошли в районе таких населенных пунктов: Красногоровка, Опытное, Широкино, Хутор Вольный, Крымское, Новотошковское и Орехово.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов", – сказано в сводке.

Карта ООС, 9 мая

Карта ООС, 9 мая

Минобороны

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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