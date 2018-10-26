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''России на Донбассе нет'': скандал с Хугом получил продолжение

23тЧитать материал на украинском

Американский журнал Foreign Policy удалил из интервью с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хугом его заявление об отсутствии прямых доказательств военного вмешательства России на Донбассе.

Издание опубликовало уточнение после текста интервью: "В более ранней версии интервью Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в события в восточной Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало его предполагаемую точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали наблюдатели".

Ранее в тексте были указаны слова Хуга, о том, что наблюдатели "не увидели прямых доказательств" вторжения РФ в Украину, а видели лишь конвои, которые выезжают и въезжают в Украину в местах, где нет официального пересечения границы.

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''России на Донбассе нет'': скандал с Хугом получил продолжение

Также он заявил, что форму с опознавательными знаками РФ, которую ОБСЕ фиксировала на Донбассе, "можно купить в любом месте", повторив таким образом тезисы российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Александр Хуг
Объект
ОБСЕ
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец, помнится у Рейгана тоже говорили его советники, перед его спичами, что мы, дескать, потом об" ясним, что он хотел сказать. Удалили , подправили. Я не думал что доживу до такой откровенной цензуры на Западе вплоть до закрытия и глуения российских СМИ. Поздравляю РФ, они выиграли на сегодня. А то как оказывается десяток россиян могут влиять удаленно на политическую жизнь в Америке с 330 млн населением, просто поражает возможностями России. Сдавайтесь US, а то такое придумаем удаленно как с вами поступить, типа сами себе об"явите санкции или все афроамериканцы вступят в Ку-клукс-клан.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
С кем воюет Укpаина 5 лет?Долбоёбы хохложопые.
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Гнать эту сраную ОБСЕ НХ с Донбасса. И так )(уйлостан их купил по дешовке.
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