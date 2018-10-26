''России на Донбассе нет'': скандал с Хугом получил продолжение

Американский журнал Foreign Policy удалил из интервью с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хугом его заявление об отсутствии прямых доказательств военного вмешательства России на Донбассе.

Издание опубликовало уточнение после текста интервью: "В более ранней версии интервью Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в события в восточной Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало его предполагаемую точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали наблюдатели".

Ранее в тексте были указаны слова Хуга, о том, что наблюдатели "не увидели прямых доказательств" вторжения РФ в Украину, а видели лишь конвои, которые выезжают и въезжают в Украину в местах, где нет официального пересечения границы.

Также он заявил, что форму с опознавательными знаками РФ, которую ОБСЕ фиксировала на Донбассе, "можно купить в любом месте", повторив таким образом тезисы российской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.