Ребенка под Киевом подстрелили пьяные полицейские: они задержаны

Двоих полицейских, подозреваемых в нанесении тяжелого ранения 5-летнему мальчику в Переяслав-Хмельницком, задержали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, уточнив, что это произошло в порядке статьи 208 КК Украины.

Правоохранитель отметил, что сотрудники полиции, которые, вероятно, выстрелили в ребенка, во время совершенного находились вне службы и без табельного оружия. При этом подозреваемые были в состоянии алкогольного опьянения.

"Они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", – написал Князев.

"В то же время мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла", – добавил он.

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Напомним, ребенок получил огнестрельное ранение в голову 31 мая около 16:00, когда гулял недалеко от своего дома. Мальчик был доставлен в реанимацию, его состояние крайне тяжелое.

При этом сперва работники полиции утверждали, что ребенок по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 5 мая под Киевом в городе Барышевка неизвестный устроил стрельбу возле ресторана. Жртвой нападения стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции майор Антон Павленко.

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