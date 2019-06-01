ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Ребенка под Киевом подстрелили пьяные полицейские: они задержаны

599Читать материал на украинском

Двоих полицейских, подозреваемых в нанесении тяжелого ранения 5-летнему мальчику в Переяслав-Хмельницком, задержали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, уточнив, что это произошло в порядке статьи 208 КК Украины.

Правоохранитель отметил, что сотрудники полиции, которые, вероятно, выстрелили в ребенка, во время совершенного находились вне службы и без табельного оружия. При этом подозреваемые были в состоянии алкогольного опьянения.

Новости
"Вали на **й, пока можешь": в Киеве полиция угодила в громкий скандал из-за замечания

"Они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", – написал Князев.

"В то же время мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла", – добавил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pinterest

Напомним, ребенок получил огнестрельное ранение в голову 31 мая около 16:00, когда гулял недалеко от своего дома. Мальчик был доставлен в реанимацию, его состояние крайне тяжелое.

При этом сперва работники полиции утверждали, что ребенок по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 5 мая под Киевом в городе Барышевка неизвестный устроил стрельбу возле ресторана. Жртвой нападения стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции майор Антон Павленко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Персона
Сергей Князев
Место
УкраинаКиев
Теги
пострадал ребенокНациональная полиция УкраиныстрельбаГосударственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения