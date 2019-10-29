Развод войск на Донбассе: Аваков рассказал, что будет с добробатами в Золотом

Ветераны-добровольцы АТО, которые находятся в селе Золотое-4 Луганской области не нарушают законов Украины.

Об этом во вторник, 29 октября, в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", – заявил глава МВД.

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При этом Аваков рассказал, что в понедельник, 28 октября, вечером в том районе были обстрелы.

"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (активистам-добровольцам – Ред.) стреляли, сколько в целом это было", – пояснил министр.

Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов "Нацкорпус" из населенного пункта.

Также ранее сообщалось о том, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции с Золотого-4. На следующий же день, 28 октября, лидер "Нацкорпуса" в Золотом Денис Янтарь заявил, что оружие у добровольцев осталось, несмотря на заявления пресс-службы МВД.

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