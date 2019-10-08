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8 октября • обновлено в 23:36
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"Здесь будет помойная яма!" Жители Луганщины вышли на митинг из-за разведения войск

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Жители поселка Золотое Луганской области, где должен был состоятся очередной этап разведения войск на Донбассе, вышли на митинг.

Людей волнует разведение сил и средств, но их мнения по этому поводу разделились. На акции чуть не дошло до драки, передает портал "Новости Донбасса" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Фактически в Золотом-4 проживает около 300 человек. На акции, по подсчетам журналистов, было более 100 граждан.

Новости
"Л/ДНР" резко сменили тактику на Донбассе: ВСУ выстояли

Золотое

Золотое

Скрин видео

Одна из местных жительниц, которая выступала против разведения, заявила, что местному населению неизвестно, будет ли поселок серой зоной и как его собираются охранять. ВСУ она назвала гарантией безопасности.

"Мы хорошо жилы, когда не было их. А сейчас что? Стреляют в основном ночью. Ополченцы не стреляют, а сами украинцы начинают "пыхать", – утверждает другая жительница.

Местный активист Николай в свою очередь заявил: "Они не знают, что там делается, на той стороне. А мне люди приезжают и говорят. Там за одно слово только против их армии или кого – сразу сажают на яму. Если наши войска отведут, здесь будет помойная яма".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ЛНР видео ООС
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Федоров Федор
Федоров Федор
Жители в цвет говорят, что вислоухие по ночам обстреливают ЛДНР, а ахтывист - они не знают, что там происходит на той стороне) Да куль там знать, если люди с подконтрольной территории говорят, что укротеррористы ведут обстрелы по ночам.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Что-то не пишут о массовом экстазе при коллективном пении про Щеневмерлу. Что среди местных митигувальныков не нашлось ни одного активиста? Свидомня, Донбасс вас ненавидел, ненавидит и будет ненавидеть.
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