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3 декабря • обновлено в 21:40
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"Станет большой проблемой": Зеркаль пояснила последствия развала России для Украины

4.3т
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Развал России, как и ухудшение ее экономического состояния, негативно повлияет на Украину.

Об этом в интервью телеканалу ATR заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Украина как страна, которая имеет общую границу с Российской Федерацией, никак не может быть заинтересована в развале РФ или ухудшении экономического состояния РФ. Для нас это будет чревато потоком мигрантов через Украину. Беженцы всегда ищут лучшего места", – сказала она.

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Иллюстрация

Иллюстрация

vesti.ua

"Развал России, особенно не мирный, для нас будет большой проблемой", – добавила замминистра.

Как писал OBOZREVATEL, Елена Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
видео
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
она на реласкантах?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Это будет радость, а нищих голодранцев просто будем брать себе в рабы. Все как завещал кровавый пастрь! Пхахахха
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Господи, дай хоть немного ума х*хлам.
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