"Станет большой проблемой": Зеркаль пояснила последствия развала России для Украины

Развал России, как и ухудшение ее экономического состояния, негативно повлияет на Украину.

Об этом в интервью телеканалу ATR заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Украина как страна, которая имеет общую границу с Российской Федерацией, никак не может быть заинтересована в развале РФ или ухудшении экономического состояния РФ. Для нас это будет чревато потоком мигрантов через Украину. Беженцы всегда ищут лучшего места", – сказала она.

Иллюстрация vesti.ua

"Развал России, особенно не мирный, для нас будет большой проблемой", – добавила замминистра.

Как писал OBOZREVATEL, Елена Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

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