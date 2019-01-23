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Под Харьковом устроили разборки со стрельбой: 4 человека в больнице

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В поселке Новая Водолага на Харьковщине между водителями произошла драка со стрельбой. В результате в больницу были доставлены четыре человека.

Конфликт произошел рядом с парковкой возле одного из магазинов. По данным пресс-службы ГУНП в Харьковской области, 56-летний водитель Toyota обвинил 64-летнего водителя автобуса, что тот заблокировал ему выезд. Возникла словесная перепалка, в ходе которой водитель иномарки выхватил "травмат" и открыл стрельбу.

"В результате было разбито стекло автобуса. Также травмы получил случайный прохожий. Между потерпевшими и правонарушителем началась драка", – сообщили в полиции, добавив, что в драке также принял участие пассажир автобуса.

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В конечном итоге все участники конфликта получили травмы и были доставлены в больницу. Больше всего пострадал 56-летний стрелок: он был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Под Харьковом устроили разборки со стрельбой: 4 человека в больнице
Под Харьковом устроили разборки со стрельбой: 4 человека в больнице

Уголовное производство открыто по ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.

Под Харьковом устроили разборки со стрельбой: 4 человека в больнице

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Теги
криминалНациональная полиция Украиныстрельба
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