Расчленил и хранил в холодильнике: появились детали жуткого убийства в Запорожье

В Запорожье жители многоэтажки были шокированы убийством, которое совершил их всегда тихий и скромный сосед. Он привел любовницу в квартиру, а затем нанес ей смертельное ранение.

Как выяснилось, 42-летний мужчина жил на втором этаже, поселился здесь после смерти бабушки, которой принадлежала эта квартира, передают "Факты".

Уточняется, что они выпили, начали ссориться. Мужчина ударил любовницу по голове и спокойно пошел спать. Утром понял, что девушка мертва. Чтобы скрыть следы убийства, расчленил тело и спрятал в холодильник.

Пресс-служба ГУ НП в Запорожской области

Части тела мужчина хранил трое суток, а потом решил незаметно выносить на разные свалки. Однако в его квартиру неожиданно наведался отец и заглянул в холодильник. Пенсионер заявил в полицию о страшной находке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из домов города Скадовск (Херсонская область) обнаружили тела женщины и двух ее детей.

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