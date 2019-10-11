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11 октября • обновлено в 08:45
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Серия мощных землетрясений вызвала панику в "ДНР"

25.6т Читать материал на украинском

Жители оккупированной пророссийскими боевиками Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений.

Их местные чувствуют в основном по ночам и вечером. Информацию распространили в одном из пабликов, на что обратил внимание журналист Денис Казанский.

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"Ежедневные мощнейшие подземные толчки неизвестного происхождения, начавшиеся примерно год назад и временно прекратившиеся (после сотен жалоб от местных жителей в "администрацию" города) возобновились с небывалой силой в Советском районе Макеевки", – пишут в сети.

По словам местных жителей, их дома уже дали трещины и начали разрушаться.

"В ОРДЛО совсем уже апокалипсис какой-то, землетрясения в Макеевке... Не удивлюсь, если там скоро из земли полезут гигантские черви или Макеевка просто провалится прямо в ад", – прокомментировал Казанский.

Землетрясение в Макеевке

Землетрясение в Макеевке

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Аманэ Миса
Аманэ Миса
Они уже в аду, куда уж дальше...
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Liubcha Julia
Liubcha Julia
Они бедные думают зелятрясение. Очнитесь на вас испытывают ядерное оружие. Это взрывы в шахтах.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Вы переПУТали мАкеевку с Монако! Чего вы ждали от «собрата» из орды?
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