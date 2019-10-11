Серия мощных землетрясений вызвала панику в "ДНР"

Жители оккупированной пророссийскими боевиками Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений.

Их местные чувствуют в основном по ночам и вечером. Информацию распространили в одном из пабликов, на что обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Ежедневные мощнейшие подземные толчки неизвестного происхождения, начавшиеся примерно год назад и временно прекратившиеся (после сотен жалоб от местных жителей в "администрацию" города) возобновились с небывалой силой в Советском районе Макеевки", – пишут в сети.

По словам местных жителей, их дома уже дали трещины и начали разрушаться.

"В ОРДЛО совсем уже апокалипсис какой-то, землетрясения в Макеевке... Не удивлюсь, если там скоро из земли полезут гигантские черви или Макеевка просто провалится прямо в ад", – прокомментировал Казанский.

В ОРДЛО совсем уже апокалипсис какой-то, землетрясения в Макеевке...



Не удивлюсь, если там скоро из земли полезут гигантские черви или Макеевка просто провалится прямо в ад. pic.twitter.com/xnDZknQLGD — Денис Казанський (@den_kazansky) October 10, 2019

Землетрясение в Макеевке ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!