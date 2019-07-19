Пытался спасти друга: появились подробности трагической смерти воинов ВСУ на Донбассе

В пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли воины Вооруженных сил Украины Александр Бардалым и Джерелейко Роман.
Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ухман, опубликовав фото военнослужащих. "Ребята погибли, защищая украинскую землю", – подчеркнул он.
"Александр Бардалым, Саша, друг Бармалей, так называли его друзья, собратья. Он был душой компании и реальным бойцом, который шаг за шагом шел к цели – освобождению Украины от оккупантов", – написал журналист. Как уточнил он, военный погиб, пытаясь спасти боевого побратима.
Иллюстрация. ВСУ на Донбассе
Информатор
"Джерелейко Роман, еще один воин и защитник Украины. Его нет больше с нами. Он тоже погиб от рук кремлевских подонков. Ребята, вы Герои!" – добавил Ухман.
Погибшие воины
facebook.com/mihaylo.gyrnalist
Погибшие воины
facebook.com/mihaylo.gyrnalist
Напомним, двое военных 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила погибли вечером от снайперского огня. Трагедия произошла на северных окраинах оккупированного Донецка.
Как писал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске. Оно будет объявлено в ночь на 21 июля.
В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что перемирие может быть устойчивым и долгосрочным.
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