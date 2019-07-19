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Пытался спасти друга: появились подробности трагической смерти воинов ВСУ на Донбассе

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В пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли воины Вооруженных сил Украины Александр Бардалым и Джерелейко Роман.

Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ухман, опубликовав фото военнослужащих. "Ребята погибли, защищая украинскую землю", – подчеркнул он.

"Александр Бардалым, Саша, друг Бармалей, так называли его друзья, собратья. Он был душой компании и реальным бойцом, который шаг за шагом шел к цели – освобождению Украины от оккупантов", – написал журналист. Как уточнил он, военный погиб, пытаясь спасти боевого побратима.

Новости
На Донбассе погиб снайпер ВСУ: фото Героя

Иллюстрация. ВСУ на Донбассе

Иллюстрация. ВСУ на Донбассе

Информатор

"Джерелейко Роман, еще один воин и защитник Украины. Его нет больше с нами. Он тоже погиб от рук кремлевских подонков. Ребята, вы Герои!" – добавил Ухман.

Погибшие воины

Погибшие воины

facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Погибшие воины

Погибшие воины

facebook.com/mihaylo.gyrnalist

Напомним, двое военных 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила погибли вечером от снайперского огня. Трагедия произошла на северных окраинах оккупированного Донецка.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске. Оно будет объявлено в ночь на 21 июля.

  • В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

  • Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что перемирие может быть устойчивым и долгосрочным.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Вооруженные силы Украины смерть ООС Новости Донбасса фотографии
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Какое перемирие, этих шавок кремля надо выстреливать до самой границы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
говорили же, не провоцируйте и брысь из серой зоны
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Толкачев Юрий
Толкачев Юрий
...кто в это перемирие верит?
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