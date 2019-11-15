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15 ноября • обновлено в 20:42
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Путин вернет Украине захваченные корабли до встречи с Зеленским: что известно

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Россия намерена вернуть Украине корабли, захваченные 25 ноября 2018 года в ходе атаки на моряков Керченском проливе.

Как утверждает "Коммерсантъ", вопрос будет урегулирован до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря.

Точное время и место передачи кораблей сейчас якобы согласовывают силовые ведомства Украины и РФ.

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"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" отбуксируют на согласованные сторонами координаты три российских буксира, где корабли встретит украинская сторона.

При этом оружие, рации и другие предметы, которые российские силовики изъяли при захвате, возвращать не будут. Они останутся в РФ "как вещественные доказательства".

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керчи

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

  • Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.

  • 25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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Темы
Обострение в Азовском море Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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семенов Александр
семенов Александр
ПОТРБУЙМО ДОПОМОГЫ!!!
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семенов Александр
семенов Александр
АРЭССИИ НЭ ПРОЯВЛЯЙМО
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Соколов Олег
Соколов Олег
Дааа,крутой флот у Руины. Куда уж России то до крутых руинских корабликов.
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Таев Иван
Таев Иван
Правильно, что отдают. Во-первых моряки уже замучались от них отгонять сборщиков металлолома. Во-вторых пока мы не отдадим стране дураков и маданов весь ее флот 50 украинским адмиралам будет нечем командовать. В-третьих как мы увидим 2-ю серию ДавиЕгоБля!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Таев Иван, Там они на дня тот хлам что им штаты втюхали опробовали. Надо место освобождать, те корыта поболее будут чем эти бронекатера картонные)
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