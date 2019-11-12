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12 ноября • обновлено в 13:03
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Путин активно стягивает войска в Крым: разведка сделала заявление

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Россия стремительно наращивает группировки войск на оккупированном ею украинском полуострове Крым.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ГУР. Он добавил, что происходить это будет вплоть до достижения тех показателей, которые существовали на территории Крыма еще до распада СССР.

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"Мы наблюдаем наращивание российского военного присутствия в Крыму сразу после начала российской агрессии и захвата территории полуострова. По данным военной разведки Украины, которые были объявлены в ООН, в Крыму находится 31,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ. Кроме того, там есть другие оккупационные формирования, а это дополнительно еще 10-12 тысяч", – заявил он.

Что же касается Донецкой и Луганской областей, здесь действия боевиков всесторонне контролируются и направляются командованием 8 армии РФ.

"Сегодня 8 армия осуществляет руководство оккупационными войсками. Это происходит под контролем штаба Южного военного округа, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Мы видим, как выполняются все указания и приказы, поступающие на территорию оккупированных районов с Южного военного округа", – добавил Скибицкий.

На оккупированной территории Украины постоянно присутствуют офицеры и генералы из Южного военного округа.

"Они контролируют все направления деятельности группировки российских оккупационных войск, начиная от боевого применения и заканчивая полным логистическим обеспечением, которое осуществляется с территории Российской Федерации", – подчеркнули в разведке.

Путин активно стягивает войска в Крым

Путин активно стягивает войска в Крым

Цензор.нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в аннексированном Крыму создает "лояльный блок населения", постепенно замещая местных жителей приезжими россиянами.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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