Публичное избиение пенсионера в Киеве: националисты заставили обидчика извиниться

Националисты пришли домой к Беки Табакидзе, который в районе станции метро "Лесная" избил 60-летнего военного пенсионера, и заставили его публично извиниться.

Видео общения активистов с молодым человеком и его отцом обнародовано на странице С14 в Facebooke.

"С14 пришли к обидчику военного пенсионера на "Лесной" за извинениями. Табакидзе Беки и его родственники пообещали лично искупить вину перед пострадавшим", - говорится в сообщении организации.

При этом отец молодого человека Ризо Табакидзе искренне извинился перед пенсионером и его близкими, а также перед народом Украины.

Сам Беки также попросил извинения, но из-за спины матери, которая открыла дверь в квартиру.

"Извиняюсь за то, что я не должен был его бить", - сказал он, добавив, что он законопослушный гражданин.

Табакидзе также заверил, что так делать больше не будет.

Близкие парня обещали искупить вину перед избитым пенсионером. Националисты намерены проконтролировать это.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая продавец-иностранец избил на рынке возле метро "Лесная" военного пенсионера из-за замечания. Патрульная полиция задержала молодого человека.