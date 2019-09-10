Прорвутся силой? История с поездкой переселенцев в Луганск получила продолжение

Переселенец с Донбасса депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко, который вместе с Андреем Шаповаловым и Антоном Волоховым анонсировал поездку в Луганск на День города, заявил, что считает пропуска для пересечения линии разграничения нарушением Конституции.

Об этом он написал в комментариях к посту заместителя шеф-редактора OBOZREVATEL Анны Молчановой. На вопрос, есть ли у него пропуск на пересечение линии разграничения для поездки на оккупированные территории, Денищенко ответил: "Пропуска – это нарушение Конституции. Это моя позиция".

А вот на вопрос, будет ли он прорываться силой на оккупированную территорию, уже предпочел не отвечать.

Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, переселенцы с Донбасса Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов записали видеообращение, в котором заявили, что отправятся в Луганск на День города 14 сентября.

Отметим, что Шаповалов – менеджер телеканала "UA: Донбасс", Денищенко – депутат Рубежанского горсовета, а Волохов – начальник управления молодежи и спорта в Луганской областной государственной администрации. Пребывание на оккупированной территории может быть опасным для представителей украинской власти и СМИ.

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