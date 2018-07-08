"Прилетело успокоительное!" На Донбассе Третья сила точным ударом "утохомирила" врага. Мощное видео

В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки (Донетчина) Третья сила произвела точный удар по террористам и "утихомирила" их.

О новом успехе на Донбассе рассказал украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "...Неожиданно появившейся Третья сила, с одного точного выстрела немного утихомирила врага.Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - предупредил он.

При этом волонтер выложил в сеть победные кадры, на которых как раз и запечатлен соответствующий удар по террористам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля террористы "Л/ДНР" резко за сутки сократили количество обстрелов вдвое - с 30 до 13.