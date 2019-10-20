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20 октября • обновлено в 06:18
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"Превратится в пустыню": озвучен тревожный прогноз по Крыму

1.4т Читать материал на украинском

В ближайшие сто лет Крым может превратиться в пустыню. В этом регионе всегда были серьезные проблемы с пресной водой.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразила известная российская писательница Людмила Улицкая. Она уточнила, что это произойдет из-за бездарного управления полуостровом.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

Иллюстративное фото

"Я бы приветствовала то правительство, которое будет заботится об этой земле, потому что там нет воды, она высыхает. Еще сто лет такого хозяйствования, и эта земля превратится в пустынную землю", – заверила Улицкая.

Новости
Крым – несчастное место. За него еще долго будет вестись борьба – Людмила Улицкая

Она также подчеркнула, что политически действия РФ следует расценивать как "безобразную аннексию", однако главной проблемой полуострова по прежнему остается именно экология.

"А власть советская, власть российская и украинская одинаково плохо относились к крымской земле. Поэтому я скажу честно, что буду приветствовать любые улучшения", – подытожила писательница.

Ранее в эфире ObozTV бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи рассказал о том, что ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась. Он подчеркнул, что это произошло исключительно по вине оккупационных властей.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Людмила Улицкая
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Новости Крыма
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Перов Василий
Перов Василий
Капец))) Нашел Обоз новую 76 летнюю старушку и доит каждый день как Ахеджакову))) Дай старушкам - маразматичкамм спокойно жить))) А вообще лучше устрой брифинг с этой и Ахеджаковой ))) Во помойка опустилась)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В пустыню превратится Украина после продажи земли, а аборегены переселятся в Польшу или Россию. Островком-заповедником останется ОРДЛО, если Россия ещё будет содержать эту территорию, как музей.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
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