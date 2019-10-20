"Превратится в пустыню": озвучен тревожный прогноз по Крыму

В ближайшие сто лет Крым может превратиться в пустыню. В этом регионе всегда были серьезные проблемы с пресной водой.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразила известная российская писательница Людмила Улицкая. Она уточнила, что это произойдет из-за бездарного управления полуостровом.

Засуха в Крыму Иллюстративное фото

"Я бы приветствовала то правительство, которое будет заботится об этой земле, потому что там нет воды, она высыхает. Еще сто лет такого хозяйствования, и эта земля превратится в пустынную землю", – заверила Улицкая.

Она также подчеркнула, что политически действия РФ следует расценивать как "безобразную аннексию", однако главной проблемой полуострова по прежнему остается именно экология.

"А власть советская, власть российская и украинская одинаково плохо относились к крымской земле. Поэтому я скажу честно, что буду приветствовать любые улучшения", – подытожила писательница.

Ранее в эфире ObozTV бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи рассказал о том, что ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась. Он подчеркнул, что это произошло исключительно по вине оккупационных властей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся