Правоохранительный комитет Рады срочно соберется из-за изнасилования в Кагарлыке

Верховная Рада созвала внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности из-за изнасилования женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области.
Заседание запланировано на 1 июня на 15:00, сообщается на сайте комитета ВРУ.
"В понедельни, 1 июня, в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - сказано в сообщении.
На него будет приглашено руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное взыскание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что потерпевшая женщина, которую пытали и насиловали полицейские в Кагарлыке, сама позвонила на "102". После чего подозреваемые Николай Кузив и Сергей Сулима были задержаны. Он назвал произошедшее "ужасной и недопустимой" ситуацией.
Пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко заявил, что в деле об изнасиловании в полиции Кагарлыка Киевской области 26-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в избиении и изнасиловании полицейским из Кагарлыка – Сергею Сулиме и Николаю Кузиву.
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