Правоохранительный комитет Рады срочно соберется из-за изнасилования в Кагарлыке

Верховная Рада созвала внеочередное заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности из-за изнасилования женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области.

Заседание запланировано на 1 июня на 15:00, сообщается на сайте комитета ВРУ.

"В понедельни, 1 июня, в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - сказано в сообщении.

На него будет приглашено руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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