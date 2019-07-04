"Усадил на колени и залез мальчику в трусы": что известно о покончившем с собой украинском учителе

На Киевщине, в селе Малые Ерковцы Бориспольского района, покончил с собой учитель географии Юрий Забродин, которого подозревают в педофилии.

Многие его знакомые и близкие не верят в то, что мужчина мог так поступать со своими учениками. Однако, как сказали в полиции OBOZREVATEL, на погибшего написали заявления родители пятерых детей. В Бориспольском суде школьники подтвердили свои показания. И учителю грозило до восьми лет лишения свободы.

Родные и коллеги считают, что мужчину оклеветали

Село Малые Ерковцы настолько маленькое, что тут даже нет своего сельсовета. Именно тут и жил учитель географии Юрий Забродин. В небольшой комнатке в общежитии в последние годы он обитал со своим сыном. Жена от Юрия ушла несколько лет назад к другому мужчине и забрала с собой дочь. У нее уже новая семья и даже родился ребенок.

Юрий Забродин

Преподавал мужчина в соседнем селе Мирное, в местной школе. А тут, в Малых Ерковцах, вел кружок художественной самодеятельности в клубе, который находился в двух шагах от его общежития. На страничке у Юрия множество фото с детьми, где они выступают в национальных костюмах, читают стихи, поют песни, показывают спектакли.

Клуб, где Юрий вел кружок

Село Малые Ерковцы и Мирное были шокированы, когда полиция пришла за учителем. Никто не мог подумать, что этот, на первый взгляд, тихий, добродушный, веселый человек мог совершать развратные действия с воспитанниками своего кружка.

Не верили в это и учителя школы. Следствие длилось несколько месяцев до того, как Юрий наложил на себя руки. Предсмертную записку мужчины опубликовала его племянница Яна Литвинчук. В ней он уверяет, что ни в чем не виноват, что его оклеветали. И после такого скандала он уже не сможет обелить свое честное имя. Просит прощения у тех, кто в него верил, и просит позаботиться о его сыне. Учителя похоронили 1 июля.

Предсмертное письмо Facebook Яны Литвинчук

Facebook Яны Литвинчук

Facebook Яны Литвинчук

Сама Яна сообщает, что готова бороться до конца, чтобы доказать невиновность своего родственника. И требует наказать тех, кто его оклеветал.

В школе OBOZREVATEL сказали, что до сих пор не верят в виновность своего коллеги и уверяют, что его просто оклеветали и довели до смерти. Только с какой целью, ответить на этот вопрос не могут.

Facebook школы села Мирное

Facebook школы села Мирное

Facebook школы села Мирное

Позвал попить чаю и залез рукой под белье

Однако, судя по Реестру судебных решений, дело учителя из Малых Ерковцев уже слушалось в суде. Там в апреле были допрошены пострадавшие дети. А следствие взяло разрешение на психологическую экспертизу пострадавших.

Так, один из мальчиков, который ходил в кружок художественной самодеятельности, рассказал, что преподаватель несколько раз совершал с ним развратные действия. Например, в начале марта прошлого года на репетиции, когда они были только вдвоем, учитель попросил мальчика спуститься к нему со сцены. Юрий в это время сидел в зале в первом ряду на стуле. Он силой уложил ребенка к себе на колени и залез рукой под нижнее белье. Насильно удерживая его, учитель "мял рукой его половой орган".

Затем, по показаниям ребенка, Забродин предложил мальчику 100 грн за молчание. Но ребенок отказался и убежал домой. Правда, дома мальчик никому ничего не рассказал из-за стыда.

Юрий со своими воспитанниками Facebook Забродина

В октябре прошлого года, по свидетельству пострадавшего, история повторилась. Учитель пригласил мальчика к себе домой на занятия кружка. Дома он дал ему учить стихотворение, а потом пригласил попить чаю на кухню. Там он усадил мальчика к себе на колени, одной рукой закрыл ему рот, а второй снова залез к нему под белье. После этого он предупредил ребенка, чтобы он ничего никому не рассказывал.

В феврале этого года мальчик вновь был на занятиях кружка дома у Забродина. Там с другими детьми они готовились к 8 Марта. Учитель вновь позвал мальчика на кухню и совершил развратные действия.

Мама мальчика все-таки узнала об этом, она увидела, что с ребенком что-то происходит, провела с ним беседу и обратилась в полицию. Подобные показания против учителя дали еще четверо детей.

Также дала показания супруга учителя, Светлана, которая уже несколько лет не проживала с ним.

Бывшая жена Светлана

То, что она оставила сына жить с отцом, мать объясняла тем, что супруг не отдавала ей ребенка, сына она видела редко. Когда учителя арестовали, то она забрала сына к себе. Но сын не хотел общаться с отцом, когда тот звонил. А потом она заметила странности в поведении ребенка. Суд назначил провести психологическую экспертизу мальчику, чтобы выяснить его состояние. Ранее Светлана рассказывала OBOZREVATEL, что муж частенько засматривался на мальчиков, но на ее замечания отвечал, что ей кажется.

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