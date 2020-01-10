"Не было папы, а теперь ушла и мама": как живут близкие погибших при пожаре в Одесском колледже и почему бьют тревогу

Родные погибших во время пожара 4 декабря прошлого года в Одесском колледже второй месяц находятся в неведении, как идет расследование. В полицию их никто не приглашает, а правительственная комиссия до сих пор ждет выводов экспертиз.

Что происходит и как украинские власти тормозят расследование трагедии – в материале OBOZREVATEL.

У детей нет ни бабушки, ни дедушки

Дочь погибшей сотрудницы колледжа Натальи Тарасовой Татьяна Спену говорит, что за все это время их так и не приглашали к следователю. "Работает комиссия, говорят, что на днях должно быть последнее заседание. Мы вообще думаем, что нужно всем собираться и ехать выяснять, что же происходит", – говорит OBOZREVATEL Татьяна.

Татьяна с погибшей на пожаре мамой Натальей Тарасовой. Женщина работала в бухгалтерии колледжа Facebook Татьяны Спену

Пока родные Натальи Тарасовой не могут смириться с ее смертью. Три дочери долго не верили, что Наталья погибла во время ужасного пожара. Им постоянно поступали данные о том, что похожую женщину видели в городе, и они надеялись, что их мама жива. Но чуда так и не произошло. Спасатели нашли тело Натальи Тарасовой среди обрушившихся конструкций старого здания.

"Нам до сих пор не верится в это и трудно с этим смириться. У нас уже не было папы, а теперь ушла и мама. Так что у наших детей нет ни бабушки, ни дедушки. Обещанные выплаты нам сделали, но я бы сама заплатила за то, чтобы маму вернули. Но никто нам ее уже не вернет", – едва сдерживая слезы рассказывает Татьяна.

"Хотим услышать правду"

В огне погибла и студентка колледжа Катя Пьяночкина. Отец девушки рассказывал, что она успела позвонить перед смертью. Катя в то утро пришла в колледж на дополнительное занятие. Когда начался пожар, преподавательница вышла из кабинета, сказав им, что если что, бежать. Катя так и не смогла спастись.

Катя Пьяночкина 4 декабря пришла в колледж на дополнительное занятие Instagram Кати Пьяночкиной

Отец Кати, Вячеслав, говорит, что они разговаривали с той преподавательницей. "Она говорит, что Катя сначала пошла с ней, а потом сама туда вернулась, пошла за мальчиками и девочками, чтобы вывести их. Верим ли ей? Не знаю. Не хочу кого-то обвинять, искать крайнего, сейчас это будет неправильно.

Думаю, нужно найти тех, кто виновен именно в пожаре. А тут мог сработать человеческий фактор, кто-то испугался, растерялся. Поэтому обвинять преподавателя в том, что она не вытащила Катю оттуда, будет неправильным", – с горечью говорит OBOZREVATEL Вячеслав.

Отец погибшей девушки надеется на результаты расследования, которые должны дать ответ на вопрос – кто виноват. "Найдут ли виновных, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы был суд, и нам рассказали правду, что там произошло на самом деле. А Катю нам уже никто не вернет", – говорит Вячеслав.

Сам отец Кати сейчас работает. А мама девушки очень тяжело пережила потерю дочери. "Сейчас она находится в отпуске, потому что очень тяжело все это переживает, сильно плакала, только сейчас стало немного полегче. Пока она сидит с младшей дочерью дома", – говорит Вячеслав.

С погибшими попрощались перед Новым годом

Спасатели несколько дней после пожара и обрушения перекрытий здания доставали оттуда погибших. Только в конце декабря родные похоронили последних жертв, поскольку долго проходила процедура идентификации и экспертизы.

Последним был опознан директор Института южных морей 63-летний Борис Александров. Его похоронили 27 декабря. На день раньше, 26 декабря, попрощались с двумя погибшими студентками Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Директор института Борис Александров Скрин видео

А 25 декабря отпевали еще одного студента Кирилла Трофимчука. Родители Кирилла, Алена и Игорь, в пожаре потеряли второго сына. За полтора года до этого от онкологического заболевания умер их старший сын Илья.

Кирилл Трофимчук (справа) с мамой и братом Ильей Facebook Алены Трофимчук

ГСЧС давало разрешение на эксплуатацию здания колледжа

В полиции Одесской области пока никаких подробностей о расследовании трагедии не дают. "Идет досудебное расследование", – кратко говорят в пресс-службе полиции. Всего в пожаре погибло 16 человек.

Погибшие в пожаре: Кирилл Трофимчук, Елена Беженарь, Наталья Тарасова, Галина Иванович (верхний ряд), Людмила Чугунникова, Ксения Бабенко, Борис Александров, Вера Соловей

Анна Бортюк, Вероника Кошевская (верхний ряд), Юля Маркина, Екатерина Пьяночкина

Наталья Третьякова, Сергей Шатохин

В правительственной комиссии по расследованию причин пожара заявили, что причиной стало возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. "Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", – написал премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас в правительственной комиссии ждут выводов судебно-медицинских экспертиз, которые установят причины смерти, а также степень повреждений у потерпевших. "Мы также ждем этих выводов. Поэтому пока дело поставлено на паузу. Как только получим документы, начнем выплаты родным погибших и потерпевшим", – сказал член комиссии Гоструда Олег Гнатюк.

Гончарук отметил, что люди погибли из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности, а также заверил, что виновников трагедии определит суд.

Пожар в Одесском колледже, где погибло 16 человек

Как выяснилось, в колледже не работала пожарная сигнализация, а огнетушители прятали под кроватью в общежитии.

Также был уволен с должности главы областного ГСЧС Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

СБУ провела обыски в зданиях ГСЧС области и Одессы. В СБУ заявляют, что эти структуры пытались скрыть данные о том, что предоставляли разрешение на эксплуатацию здания колледжа уже после 2014 года (тогда были запрещены проверки).

Все, что осталось на месте пожара ГСЧС

Сейчас ГБР проводит следствие по ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Суд взял под круглосуточный домашний арест директора Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу. А на днях Киевский районный суд Одессы арестовал часть имущества сгоревшего колледжа, которое было изъято в качестве вещественных доказательств при дополнительном осмотре места происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Пожар в Одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года. Как только у студентов начались занятия, загорелся кабинет на третьем этаже.

В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть физико-химического института им. Богацкого, археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.

Огонь распространился за считанные минуты, люди оказались отрезанными от выхода, поскольку старое здание было перестроено так, что те, кто находился на 4-м и 5-м этажах, должны были идти по длинному и узкому коридору на третьем этаже, чтобы попасть на лестницу и спуститься вниз. Но в коридоре уже полыхал огонь, а ядовитый угарный газ заполнял пространство. Люди падали и умирали прямо на лестницах, поскольку не могли добраться до окон.

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