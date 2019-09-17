Пожар в доме Гонтаревой: полиция озвучила единственную версию

Национальная полиция рассматривает единственную версию пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом – умышленный поджог.

Про це в эфире програми "Нині вже" на "Громадському" заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестное лицо перебросило какие-то два чемодана через забор и потом бросила зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом", – рассказал он.

Пожар в доме Гонтаревой: полиция озвучила версию

При этом, по словам Жуковича, пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полиции предполагали, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

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