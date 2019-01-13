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Пожар на химзаводе в Калуше: власти сделали важное заявление

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По результатам анализа проб воздуха в пределах санитарно-защитной зоны завода "Карпатнефтехим", пожар на котором произошел 12 января, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Об этом сказано на странице горсовета Калуша в Facebook в отчете по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 11:00 13 января главврач сообщил, что ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", — говорится в сообщении.

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Пожар на заводе в Калуше

Пожар на заводе в Калуше

facebook.com/svitlana.babushkina

Кроме того, районный филиал ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины" проводит мониторинг состояния воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и в жилой зоне.

В горсовете отметили, что результаты лабораторных исследований будут оперативно обнародованы.

Как писал OBOZREVATEL, в сети назрела паника из-за пожара в Калуше.

Так, некоторые пользователи призвали подробно изучить информацию о том, что именно выпускают на заводе, поскольку многие вещества якобы могут нанести сильнейший вред здоровью.

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Место
Украина
Теги
пожарЭкология
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