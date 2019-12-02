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2 декабря • обновлено в 16:44
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Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего ребенка в Киеве

15.9т
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Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына депутата Киевского обласного совета Вячеслава Соболева.

Об этом пишет "Страна". На кадре один из подозреваемых, который покидает хостел через минуту после выстрела (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как сообщили в полиции, выстрел был произведен из номера хостела, расположенного по улице Тарасовская, 4 в Киеве. По этому адресу находится столичный хостел Fire Inn.

Вячеслав Соболев

Вячеслав Соболев

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Установлено, что номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 г.р., паспорт которого считается потерянным с 18.11.2017.

Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего ребенка в Киеве

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
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