Поставили на колени и заставили съесть флаг: экс-регионал поделился неожиданной "страшилкой" о Польше

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть красно-черный флаг ОУН-УПА, который увидели в его автомобиле.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как утверждает одиозный политик, эту историю он услышал от знакомого, который работает в Польше таксистом.

Поляки якобы спустили колеса автомобиля с львовскими номерами, под лобовым стеклом которого был флаг ОУН-УПА. Его Журавко назвал нацистским.

Иллюстрация. Польша Delo.ua

Когда хозяин машины вернулся, поляки его окружили, заставили на коленях съесть флажок и попросить прощения, что тот сделал на русском языке.

"Могу одно сказать, что поляки не били водителя, но все происходило жестко. У меня бывают такие случаи, когда зачастую своим клиентам, которые спрашивают, откуда я, то я им отвечаю, что я либо из Белоруссии, либо из России. Боюсь говорить, что я из Украины", – цитирует политик таксиста.

Последнего, по словам экс-регионала, чуть не побили, когда узнали откуда он на самом деле, порвав рубашку.

По мнению Журавко, заробитчанам с Украины приходится сталкиваться с притеснениями в Польше из-за героизации членов ОУН-УПА.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно польские пограничники на пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого 14 лет разыскивали в 190 странах так называемым красным уведомлением Интерпола за убийство.

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