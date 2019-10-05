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6 октября • обновлено в 01:30
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Поставили на колени и заставили съесть флаг: экс-регионал поделился неожиданной "страшилкой" о Польше

2.3т Читать материал на украинском

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть красно-черный флаг ОУН-УПА, который увидели в его автомобиле.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как утверждает одиозный политик, эту историю он услышал от знакомого, который работает в Польше таксистом.

Поляки якобы спустили колеса автомобиля с львовскими номерами, под лобовым стеклом которого был флаг ОУН-УПА. Его Журавко назвал нацистским.

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Иллюстрация. Польша

Иллюстрация. Польша

Delo.ua

Когда хозяин машины вернулся, поляки его окружили, заставили на коленях съесть флажок и попросить прощения, что тот сделал на русском языке.

"Могу одно сказать, что поляки не били водителя, но все происходило жестко. У меня бывают такие случаи, когда зачастую своим клиентам, которые спрашивают, откуда я, то я им отвечаю, что я либо из Белоруссии, либо из России. Боюсь говорить, что я из Украины", – цитирует политик таксиста.

Последнего, по словам экс-регионала, чуть не побили, когда узнали откуда он на самом деле, порвав рубашку.

По мнению Журавко, заробитчанам с Украины приходится сталкиваться с притеснениями в Польше из-за героизации членов ОУН-УПА.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно польские пограничники на пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого 14 лет разыскивали в 190 странах так называемым красным уведомлением Интерпола за убийство.

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Темы
Украина - Польша украинцы за границей
Место
Польша
Теги
заробитчане украинцы в Польше Партия регионов красно-черный флаг ОУН-УПА
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Cachko Elena
Cachko Elena
Я бы даже за миллион не поехала в эту вонючую польшу.хуже нации нет. с гонором, работать не хотят и не умеют. придурки редкостные,а наши никакого уважения не имеют,работают рабами там.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Ляхи молодцы!!! Достойны уважения, историческая справедливость восстанавливается!!!
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Livesey David
Livesey David
Унижение хвостоголовых - это любимое развлечение поляков.
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