"Поспим все вместе!" Всплыли жуткие факты об изнасиловавшем девушку водителе BlaBlaCar

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar, который изнасиловал 27-летнюю пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы, ранее уже предлагал интим другим попутчикам.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, о своих впечатлениях от поездки с 51-летним Александром рассказали cестры Ольга и Анна Вовк, которые вместе со своим другом добирались до Одессы.

Изнасилование водителем BlaBlacar: всплыли новые детали Скриншот из видео

По словам девушек, по дороге водитель громко включал музыку, часто останавливался и рассказывал странные истории, а потом откровенно начал предлагать интим.

"Говорил, что на заднем сидении есть спальный мешок, поспим все вместе. Поспим, но он совсем не сон имел в виду", – рассказала одна из сестер.

Девушки в ответ показательно позвонили родителям, после чего мужчина заметно приутих. Они не оставляли негативных отзывов на сервис, а также не обращались в полицию, о чем пожалели.

"Мы решили, что он из тех, кто любит поговорить, но делать ничего не станет. К сожалению, мы ничего никому не сказали", – поделилась Ольга Вовк.

Больше подробностей о жутком преступлении – читайте в нашем эксклюзиве.

Изнасилование водителем BlaBlacar на Черкасщине: появились жуткие детали

Как сообщал OBOZREVATEL, об изнасиловании стало известно 5 сентября. Информацию обнародовала подруга девушки, над которой надругались.

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