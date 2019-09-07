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8 сентября • обновлено в 11:17
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"Поспим все вместе!" Всплыли жуткие факты об изнасиловавшем девушку водителе BlaBlaCar

126.6т Читать материал на украинском

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar, который изнасиловал 27-летнюю пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы, ранее уже предлагал интим другим попутчикам.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, о своих впечатлениях от поездки с 51-летним Александром рассказали cестры Ольга и Анна Вовк, которые вместе со своим другом добирались до Одессы.

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Изнасилование водителем BlaBlacar: всплыли новые детали

Скриншот из видео

По словам девушек, по дороге водитель громко включал музыку, часто останавливался и рассказывал странные истории, а потом откровенно начал предлагать интим.

"Говорил, что на заднем сидении есть спальный мешок, поспим все вместе. Поспим, но он совсем не сон имел в виду", – рассказала одна из сестер.

Девушки в ответ показательно позвонили родителям, после чего мужчина заметно приутих. Они не оставляли негативных отзывов на сервис, а также не обращались в полицию, о чем пожалели.

"Мы решили, что он из тех, кто любит поговорить, но делать ничего не станет. К сожалению, мы ничего никому не сказали", – поделилась Ольга Вовк.

Больше подробностей о жутком преступлении – читайте в нашем эксклюзиве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об изнасиловании стало известно 5 сентября. Информацию обнародовала подруга девушки, над которой надругались.

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Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
изнасилование BlaBlaCar
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Комментарии
156
15
Смешно
3
Интересно
113
Печально
15
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Возмите кастрируйте его и пускай дальше едет!!! Делов то!!!
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4
1
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Andreychyk Andrey, Какой смелый, Европа тогда денег не даст)))
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2
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Типичный yкpоп-aтoшник
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4
Туман Влад
Туман Влад
Масленко Валентин, Не знаю атошник он или нет, но то что ты типичный дятел тупорылый это факт очевидный
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4
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
причем диванно-интернетный типа Kацап-Cocaлыча местного))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Начали разного рода дуры вылазить "в телевизор"! Эти су.ки как то молчали. А теперь прозрели!
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