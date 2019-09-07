"Поспим все вместе!" Всплыли жуткие факты об изнасиловавшем девушку водителе BlaBlaCar

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar, который изнасиловал 27-летнюю пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы, ранее уже предлагал интим другим попутчикам.
Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, о своих впечатлениях от поездки с 51-летним Александром рассказали cестры Ольга и Анна Вовк, которые вместе со своим другом добирались до Одессы.
Изнасилование водителем BlaBlacar: всплыли новые детали
Скриншот из видео
По словам девушек, по дороге водитель громко включал музыку, часто останавливался и рассказывал странные истории, а потом откровенно начал предлагать интим.
"Говорил, что на заднем сидении есть спальный мешок, поспим все вместе. Поспим, но он совсем не сон имел в виду", – рассказала одна из сестер.
Девушки в ответ показательно позвонили родителям, после чего мужчина заметно приутих. Они не оставляли негативных отзывов на сервис, а также не обращались в полицию, о чем пожалели.
"Мы решили, что он из тех, кто любит поговорить, но делать ничего не станет. К сожалению, мы ничего никому не сказали", – поделилась Ольга Вовк.
Больше подробностей о жутком преступлении – читайте в нашем эксклюзиве.
Изнасилование водителем BlaBlacar на Черкасщине: появились жуткие детали
Как сообщал OBOZREVATEL, об изнасиловании стало известно 5 сентября. Информацию обнародовала подруга девушки, над которой надругались.
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